Hijo de Paquirri acusa a Isabel Pantoja de armar robo en Cantora para dejarlo sin herencia (FOTOS)

Tras el supuesto robo que denunció esta semana la cantante Isabel Pantoja a la finca Cantora que compartía con su fallecido esposo Francisco Rivera (Paquirri); el hijo mayor del Torero, Francisco Rivera Ordóñez, ha dicho al programa Espejo Público que no cree que ese asalto haya sucedido en la vida real y que mas bien, se trata de una jugada de la intérprete para no darles los objetos personales que tanto él como su hermano Cayetano reclaman de su padre.

“En Cantora se denunció un robo hace muchos años cuando la justicia obligó a Isabel Pantoja a darnos las pertenencias de Cayetano y mías de los tres lotes que se habían hecho de los tres hijos. Esta señora declaró un robo y casualmente solo robaron los lotes de Cayetano y míos. Eran cosas sin valor económico pero sí sentimental. Han robado otra vez en Cantora, que mala suerte hombre.... yo no me lo creo. No me creo nada de Isabel Pantoja”, dijo ofuscado.

Rivera Ordóñez, hijo de Paquirri con su primera esposa Carmina Ordóñez, también explicó que hace años habló con un antiguo trabajador de la finca que le dijo que “las cosas de valor económico de la cantante las tiene a buen recaudo, y las de valor sentimental las tiene abandonadas en un cuarto, comidas por los ratones”. También reveló que el mayoral de Cantora que fue despedido hace tiempo de la finca, le contó que una vez le dijo a Isabel: “Es una pena que cosas de Paco, del maestro, se estén echando a perder ¿por qué no llama a los hijos y se las llevan?' y que ella le respondió 'antes de que lo cojan esos niños las quemo’.

El supuesto robo que se produjo la semana pasada en Cantora, y que actualmente pertenece a la intérprete, ha reavivado viejas rencillas, en medio de los nuevos conflictos que rodean a la cantante con su entorno más cercano. Hace sólo unos días un nuevo escándalo se desató cuando ésta manifestó haberse arrepentido de adoptar a su hija Chabelita, la niña Cusqueña que se le entregó en el Perú..