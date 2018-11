¿Kim amenaza a Tristan en la sala de parto de Khloé Kardashian tras infidelidad? [VIDEO]

Pese a que ya han pasado meses de que Khloé Kardashian dio a luz a la pequeña True Thompson, recién salen a la luz las imágenes en que ella estaba en la sala de parto junto al padre de su bebé, Tristan Thompson, y su hermana Kim Kardashian se encuentra con él tras el escándalo de infidelidad.

Un nuevo adelanto se lanzó en ‘Keeping Up With the Kardashians’ y se aprecia a Kim Kardashian llegar a Cleveland para el nacimiento de la hija de su hermana, y vio con Tristan Thompson por primera vez.

El deportista actuaba de lo más normal en la habitación mientras que Kourtney Kardashian y Malika Haqq ignoraron a la estrella de la NBA durante toda la secuencia. Kim Kardashian por el bien de su hermana prefirió la cordialidad y la burlarse haciendo gestos. La esposa de Kanye West hizo unas señas con las manos y su lengua al ingresar a la habitación, simulando que lo quería “ahorcar” por su comportamiento en las imágenes propaladas en los medios estadounidenses.

Como se recuerda, que en abril del 2018 salió a la luz un video del momento en que el jugador de básquet, Tristan Thompson, a la madre de su hija, Khloé Kardashian. El material muestra a Thompson en compañía de dos mujeres dentro de las instalaciones de un hotel en Nueva York.

Al conocer la infidelidad del deportista, Khloé se encontró en un cuadro de depresión, sus hermanas estuvieron con ella en los momentos difícil. Finalmente ella decidió perdonar el engaño, dándole una nueva oportunidad de recuperar el amor que se tienen.