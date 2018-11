Becky G en el Grammy Latino: "Jennifer López y Selena me enseñaron a encontrar mi lado sexy" (FOTOS)

La Academia de la Grabación (LARAS) reconoció hoy, durante el evento ‘Leading Ladies of Entertainment 2018’, la trayectoria y el fructífero desempeño de un reducido grupo de mujeres que están dejando una huella indeleble en el mundo del entretenimiento, como la cantautora Becky G y la periodista y presentadora de Primer Impacto Pamela Silva Conde, entre otras .

En el marco del reconocimiento Becky G confesó cómo la mujer exitosa que vemos hoy, se fue forjando poco a poco, siguiendo el ejemplo de sus padres y la influencia de divas de la canción como Jennifer López y las ya fallecidas Selena Quintanilla y Jenni Rivera.

"Estoy aquí porque trabajo duro, porque soy fuerte, porque no solo soy talentosa, sino también porque vivo orgullosa de mis orígenes. Y estoy aquí porque nunca, jamás, me he disculpado por expresarme de la forma en que he escogido. Hay una generación de mujeres de mi edad y generaciones futuras que se ven (reflejadas) en mí de la misma forma en que yo veo en mí a otras mujeres cuyo ejemplo he seguido. Mujeres como Selena (Quintanilla), Jennifer López y Jenni Rivera me enseñaron que el hecho de que nací aquí (Estados Unidos) y hablo inglés, pero escogí cantar en españõl, no significa que no soy lo suficientemente latina. Me enseñaron que encontrar mi lado sexy, no significa que tengo que avergonzarme de lucir como tal. Me enseñaron que la libertad de expresión creativa, como mujeres en el mundo del entretenimiento (...) y poder ser auténticas, es más importante que las críticas que podamos enfrentar por ser valientes", declaró Becky G que admitió que aunque solo tiene 21 años, se siente como una "viejita".

Becky G también agradeció el apoyo de sus padres. "Nunca me dijeron que no podía hacer algo porque era mujer... creo que eso explica mucho", bromeó. También mencionó a las personas que han sido vitales en su carrera, creyendo en su potencial antes de que se convirtiera en el fenómeno musical que es hoy en día.