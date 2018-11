Belinda luce escote y su padre la regaña en pleno evento público [VIDEO]

¡Sorprendente! El padre de la cantante mexicana, Belinda, sorprendió a todos al no tener reparos en reclamar a su engreída la manera en que decidió lucir durante la presentación de su línea de ropa. Pese a este regaño, la cantante publicó, en Instagram, videos del momento preciso en que está escuchando los reclamos de su padre.

"No llevas (sostén), van a pensar que soy un padre consentidor", se le escucha decir a Don Ignacio en uno de los clips que compartió la artista musical en sus Instagram Stories, quien de inmediato trató de defenderse diciendo: "papá es lo de hoy, no seas exagerado".

Pero su papá no permitió que su engreída la responda de esa manera y la volvió a regañar. "y te llevas un disgusto, y se te explotan", a lo que Belinda le interroga: "¿cómo que se me explotan?", y su padre dijo: "qué están atados ahí de nada, tienes ahí una bronca, de estas que te gustan a ti, de pasión, y se te pone todo así (al descubierto)".

La discusión continúo, pues la cantante mexicana volvió a defenderse y decir que no se le veía nada y que está en edad para lucir esta moda. "Las bubis no bailan, no se escapan solitas, las mías no son traicioneras". Pero, su padre volvió a decirle: "si lo llego a saber, no vengo".

En plena presentación de su nueva colección de ropa con Estudio F México, la cantante y actriz también su criticada por su escote, a lo que Belinda respodió: "en México (dicen) 'no, como' pero se ve increíble, te cierras el saco, te pones unos jeans abajo y te pones un collar super cool y puedes ir al antro, puedes ir a cenar, puedes ir a todas partes con el saco así cerrado, pro sin nada abajo y se ve sexy y elegante".