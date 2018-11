Luciana Fuster llamó 'convenida' a Michela Elías y ella le da irónica respuesta

En la reciente edición del programa Espectáculos en ATV, la chica reality Luciana Fuster volvió a tocar el tema de su abrupta separación con Austin Palao.

Entre los descargos de la combatiente sobre el momento que está atravesando, Luciana Fuster destacó el señalamiento de "mal amiga" contra Michela Elías, luego que la modelo hablara sobre todo lo sucedido entre ella y Austin Palao.

En el programa se presentó la declaración de Michela Elías en Combate donde habló sobre el tormentoso fin de la relación de Fuster, solicitando además a su examiga que deje de mencionar a Austin Palao, y que rehaga su vida como quiera, pero sin mencionar a terceros.

“Ya sé cómo es Michela por eso mismo la tengo bloqueada (en redes sociales), porque no sabe ser buena amiga. Yo le contaba a ella todo lo que pasaba en mi relación con Austin Palao y ella misma me decía que terminara con él porque me hacía daño”, dijo Luciana Fuster en el programa que conduce junto a Mario Hart y Poli Ávila.





Ante estas duras palabras, Michela Elías no se quedó callada y respondió a través de su cuenta de Twitter lo expresado por su compañera de reality. "¡No puede ser! ¿Ahora quién podrá salvarme? ¡Yo quería q me siga! Bububu esto no puede ser real", escribió irónicamente la modelo fitness, dejando entrever que las palabras de Luciana Fuster, ahora su examiga, no le afecta.