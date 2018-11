Hijo de Christopher Reeve revela detalles del sufrimiento que tuvo su padre a causa de la parálisis

Luego que Jared Chinnock, el joven paraplégico consiguió caminar 100 metros con ayuda de un andador gracias a un moderno tratamiento médico; Matthew Reeve, hijo mayor del actor Christopher Reeve, recordó la lucha que entabló su padre tras quedar paraplégico a los 42 años, apoyando investigaciones que mejoraran su condición. Reeve, quien falleció en 2004 y era famoso por interpretar a Superman, se convirtió en una de las voces más respetadas en favor de la investigación con células madre y en un ejemplo de heroicidad.

"Él estaría exultante por este gran adelanto médico. Cuando se dañó le dijeron: 'Esta es tu silla de ruedas, acostúmbrate a ella. No volverás a recuperar el movimiento'. Nadie a quien le ocurra hoy en día debería escuchar esas palabras porque no son verdad. Entonces no se creía que una lesión de este tipo tuviera cura, pero mi padre tenía esperanza y trabajó arduamente para recaudar fondos para la investigación", cuenta Reeves sobre su progenitor, quien consiguió recaudar cerca de 142 millones de dólares a la investigación médica a través de la fundación que llevaba su nombre. "Él solía decir: 'Queremos encontrar una cura, así que hagámoslo". ", comentó Matthew a The Daily Mail.

El guionista que tenía 15 años cuando su padre cayó del caballo y quedó tetraplégico, contó que Reeves siempre mantuvo la cabeza alta y se negó a dejar que su condición determinara su vida. "Al principio mi padre estuvo deprimido, el accidente, lo golpeó muy fuerte porque él solía ser un hombre muy activo. Sin embargo, él eligió utilizar lo que le había pasado para ponerle cara a un campo de investigación y a una comunidad que no le interesaba demasiado tener una voz pública, lo que trajo mayor conciencia sobre el tema", dijo.

También reveló que como cabeza de familia, el actor "quería continuar estando presente como esposo y como padre. Mi hermano menor Will tenía tres años en el momento del accidente y mi papá le enseñó a montar en bicicleta simplemente dándole instrucciones. Él mantuvo su magnetismo, era encantador, gracioso y activo socialmente. Nunca dejó de pelear para conseguir fondos para la investigación, es un honor continuar con el trabajo que él inició", relató.