Alejandra Baigorria sorprende a Mario y Korina con comentario sobre anulación de matrimonio

Mario Hart y Korina Rivadeneira no pasan un buen momento, debido a que existe el riesgo que las autoridades logren anular su matrimonio, ante esa posibilidad, Alejandra Baigorria decidió no quedarse de brazos cruzados y envió un sorprendente mensaje a la pareja.

La 'Gringa de Gamarra' lamentó que las autoridades pidan la anulación de la pareja conformada por Mario y Korina, quienes se casaron en una boda secreta en Huaral cuando la venezolana corría el riesgo de ser expulsada a su país a raíz de los problemas por su situación legal.

“Están casados, deberían dejarlos ser felices, ya están los papeles, pensé que todo estaba. Ojalá se solucione eso pronto y no los fastidien por eso. Están casados y felices, no sé por qué deberían anular algo, no estoy muy empapada del tema pero deberían dejar eso ahí”, manifestó a un medio local, dejando en claro su postura, pese a que en más de una ocasión se enfrentó a su expareja.

Como se recuerda, muchas fueron las especulaciones y críticas que recibió el matrimonio, ya que personajes de la farándula indicaron que habría sido por conveniencia para que la modelo logre regularizar sus papeles y no sea expulsada del país.

Alejandra Baigorria enamorada

La rubia competidora de 'Esto es Guerra' también negó estar conviviendo con su pareja; sin embargo, dejó en claro que está muy feliz y sobre todo enamorada. “Nos comprendemos bien, tenemos los mismos gustos y la pasamos bien, no hablaré sobre mi vida privada”, sentenció para El Popular.