Luciana Fuster toma radical decisión tras contar los duros episodios que vivió con Austin Palao

Luciana Fuster contó entre lágrimas que vivió humillaciones por parte de Austin Palao durante estos 14 meses de relación que sostuvieron. La integrante de ‘Combate’ contó que salió a dar la cara luego que el chico de reality “dice puras mentiras” frente las cámaras de TV y que fuera vinculada sentimentalmente con Emilio Jaime.

“Ahora veo que lo único que quería era cámaras y ‘seguidores’. ¿Quieres mentir para dejarme mal? Yo voy a decir verdades para que veas lo mal que quedas sin necesidad de mentir”, manifestó Luciana en una de sus historias de Instagram al ver sentado a Austin Palao en ‘En boca de todos’.

“Que quede claro mi gente hermosa: jamás saqué los pies del plato en mi relación (no le saqué la vuelta). Ya se enterarán todo lo que soporté yo”, aseguró Luciana Fuster en Instagram. “Sé que si hablo de esto me voy a quebrar, me voy a poner mal (...) Yo no quise hablar de este tema nunca, nunca quise buscar las cámaras como lo está haciendo Austin (...) Esto me hace daño, no solo a mí, sino también a toda mi familia”, dijo al inicio de su descargo Luciana Fuster, de 19 años.

Ante esto Luciana Fuster decidió borrar todas las fotos de ella y Austin Palao de Instagram para así dar vuelta a la página y acabar con el tema. Además, decidió desactivar algunas publicaciones para los usuarios no comenten sus publicaciones. Por su parte, Austin Palao dejó algunas fotografías de los dos mientras vivieron su romance en estos meses.

Instagram de Austin Palao: