Bohemian Rhapsody: recordado spot de Britney Spears, Beyoncé y Pink se populariza

Con el paso de las semanas, Bohemian Rhapsody ha logrado coronarse como la película preferida por los cinéfilos, logrando acumular más de 240 mil espectadores a una semana de su estreno. La cinta que lleva la historia de la legendaria banda Queen a la pantalla grande, utiliza como eje central a Freddie Mercury vocalista del grupo.

Quienes están emocionados por ver la historia de su cantante favorito en el cine son sus fans, pieza clave de su éxito en la taquilla internacional. Son ellos mismo que viene trayendo no solo su música, sino también eventos, canciones y covers del grupo de sus amores. Este sería el caso del spot publicitario hecho por Britney Spears, Beyonce y Pink para Pepsi, que tuvo como canción central a We Will Rock You.

Pieza audiovisual dirigida por el director indio Tarsem Singh en 2003, es considerada hasta el momento como uno de los comerciales más caros y fastuosos hechos por la marca Pepsi.

El video incluía una ambientación de la antigua Roma precisa y detallista, así como un entramado de efectos digitales a la altura del mejor Hollywood. Además, multitud de estrellas de la música y caras conocidas salieron en él: Enrique Iglesias, Beyoncé, Pink y Britney Spears.





Un juego de gladiadores al ritmo de la famosa canción We Will Rock You de Queen, causó gran fervor entre los televidentes e inició una nueva forma de hacer comerciales con recreaciones espectaculares.