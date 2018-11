'Zumba' presenta su show infantil navideño [VIDEO]

A pocas semanas de cerrar el año Alejandro Benites, más conocido como 'Zumba' presentó su espectáculo infantil titulado 'La Navidad Zpacial' con el que espera conquistar el corazón de los niños. "Me he preparado seis meses para este espectáculo que implica mucho baile y canto y fantasía para los niños. Sé que no voy a cambiar el mundo pero quiero transmitir un mensaje de amor y de amistad en estas fiestas de fin de año", mencionó el 'chico reality'.

Antes de que surja cualquier comparación con otros espectáculos infantiles, 'Zumba' mencionó que 'La Navidad Zpacial' es algo completamente nuevo y distinto. "Es una historia de fantasía con la cual nos paseamos por todos los planetas del universo tocando con cada uno de ellos temas como el bulling, la importancia de la unión familiar y explicando el verdadero significado de la Navidad", acotó y mencionó que su show que se estrena este 8 de diciembre estará en el Mall de Norte y del Sur así como a diferentes ciudades del interior del país.

Sobre sus proyectos para el año que viene, 'Zumba' aclaró que todavía no ha llegado el momento de despedirse de los realities. "Me siento cómodo en ese tipo de programas, no sé si estaré el año que viene en Combate pero espero continuar, aunque también tengo otros proyectos para seguir creciendo en la pantalla chica", mencionó.

Según indicó, ha grabado un piloto de un magazine al estilo de Polizontes. "Es un programa con entrevistas y notas divertidas. Espero que se concrete porque sería una buena oportunidad para desarrollarme en la conducción que es a lo que estoy apuntando", dijo.