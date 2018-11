Nuevo galán de Angie Arizaga rompe su silencio tras ampay [VIDEO]

Días después de que Angie Arizaga fuera vinculada con un empresario cervecero, la expareja de Nicola Porcella fue ampayada el último fin de semana besándose con un misterioso joven en una exclusiva discoteca de Lima.

Según el informe de ‘Válgame Dios’, el joven que fue ampayado besando a la participante de ‘Esto es Guerra’, con quien también bailó de forma sensual, se llama Benny Campos y es padre de tres niños y sería casado.

Como era de esperar, tanto Angie Arizaga como Benny Campos fueron duramente criticados en las redes sociales. Ella por involucrarse supuestamente con un hombre casado, mientras que él fue cuestionado por no respetar a la madre de sus hijos, pese a que dio a luz hace unas pocas semanas.

Ante la ola de críticas en una de sus fotos en Facebook, en la que se puede ver a lado de una mujer que sería la madre de sus pequeños; Campos decidió romper su silencio con una aclaración sobre su situación sentimental.

El primo de Yaco Eskenazi, uno de los mejores amigos de Nicola Porcella (expareja de Arizaga), aseguró que no mantiene una relación sentimental con la madre de sus hijos.





"Señores les agradecerle no especulen, yo no estoy con la mamá de mi último hijo hace un tiempo. Sería bueno que dejen de escribir comentarios si no saben cual es la situación real", manifestó Benny en Facebook a manera de respuestas a sus detractores.

