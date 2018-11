Luciana Fuster arremete contra Austin Palao por dejarla mal parada a nivel nacional [VIDEO]

Luciana Fuster y Austin Palao tuvieron un romance de casi ocho meses, entre idas y vueltas. Días después de la ruptura, la historia de amor de los chicos reality se volvió un tormento debido a que la modelo fue relacionada sentimentalmente con Emilio Jaime, su compañero de ‘Combate’.

En conversación con una reportera de ‘Válgame Dios’, Austin Palao confirmó que está soltero y le deseó lo mejor a la ex Miss Teen. “Es un tema personal. No suelo hablar de temas personales, puedo decir que estoy soltero. Ella es una chica muy linda y puede rehacer su vida con quien quiera”, dijo.

“Yo no me dejo llevar por rumores, no soy de las personas que hablen de otras, pero al fin y al cabo uno es lo que hace no lo que habla. No tengo comunicación con Emilio y le deseo lo mejor”, comentó para las cámaras de Latina.

En medio de las especulaciones, el participante de ‘Esto es Guerra’ se presentó en el programa ‘En boca de todos’ y aclaró por qué se distanció de Emilio Jaime, con quien mantenía una linda amistad.

Austin Palao recordó que Emilio Jaime hizo un comentario fuera de lugar a Luciana Fuster. “A mí me contaron que Emilio ‘jalaba’ a Luciana en su carro, pero un día le agarró la pierna y le dijo: ‘Si alguna vez vas a ser infiel a Austin, que sea conmigo’”, explicó Facundo González en el programa ‘En boca de todos’.



“Es un poco fuerte lo que dice Facundo, pero es verdad. Esa situación pasó hace seis o siete meses, ella me lo contó. Me sentí sorprendido, decepcionado y no lo podía creer. Con Emilio éramos grandes amigos”, comentó el integrante de los ‘Retadores’.



“Se han estado encargando de dejarme mal de cierta forma, creo que las veces que he declarado han sido cosas súper neutrales y siempre deseando el bien al resto y que día tras día a día se dediquen un tiempo para tratar de dejarme mal a mí, tapar algo que saben que está mal sí me molesta”, manifestó Austin.

Aunque no sabe a ciencia cierta si Luciana y Emilio mantienen un romance, el 'retador' manifestó que en los pasillos del programa juvenil de ATV, donde trabaja su hermano Said Palao, los relacionan sentimentalmente desde hace varios días.



Luego de señalar que se sintió “traicionado” por Luciana y Emilio, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para responder a su expareja.

“Ahora veo que lo único que quería era cámaras y ‘seguidores’. ¿Quieres mentir para dejarme mal? Yo voy a decir verdades para que veas lo mal que quedas sin necesidad de mentir”, expresó en una de sus historias de Instagram.





Luego la combatiente aclaró que nunca le fue infiel a Austin Palao. “Que quede claro mi gente hermosa: jamás saqué los pies del plato en mi relación (no le saqué la vuelta). Ya se enterarán todo lo que soporté yo”, agregó Luciana Fuster.