Stan Lee: Conoce los superhéroes que creó gracias a su ingenio [FOTOS]

Millones de fanáticos de Marvel y el mundo de los cómics lloran la partida de Stan Lee, quien falleció el pasado 13 de noviembre en horas de la tarde.

No obstante, su legado nos va a acompañar por siempre, gracias a los cientos de personajes que salieron de su mente y que se plasmaron en las viñetas desde la década de los 60.

A continuación, te daremos un listado de los personajes más importantes y reconocidos, así como el año en que fueron creados y el cómic en el que salieron.

Sin duda es el superhéroe más reconocido de la lista, el trepamuros fue creado por Stan Lee y Steve Ditko. Su primera aparición fue en el cómic Amazing Fantasy #15 en agosto de 1962.

El poderos hijo de Odín, es una de las creaciones con más polémica, ya que Jack Kirby reclamaba su autoría, alegando que no Stan Lee no tuvo que ver en la creación del personaje. Tuvo su primera aparición en Journey Into Mystery #83 en agosto de 1962.

El egocéntrico Tony Stark fue elegido por Stan para retratar a la Guerra Fría. Sin embargo, el héroe evolucionó y dejó atras sus orígenes. Iron Man debutó en el cómic, Tales of Suspense #39 de 1963.

El Gigante Esmeralda fue creado por Stan Lee y Jack Kirby siendo su primera aparición en The Incredible Hulk #1 publicado en mayo de 1962. Cabe resaltar que, en este número, el héroe contaba con una piel de tono grisáceo.

También conocida como la Patrulla X, la agrupación mutante salió de la dupla Stan Lee y Jack Kirby. Hicieron su primera aparición en las páginas del cómic 'The Uncanny X-Men', en septiembre de 1963.

Los 4 Fantásticos

La creación de la primera familia de superhéroes, estuvo a cargo de Stan Lee y Jack Kirby. Su debut en las viñetas fue en noviembre de 1961 en el cómic The Fantastic Four #1.

El pequeño héroe fue creado en conjunto. Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby, fueron los responsables de su nacimiento. Su primer cómic apareció en enero de 1962, en el llamado Tales to Astonish #27.

Doctor Strange

El Hechicero Supremo, apareció por primera vez en Strange Tales #110 de julio de 1963 gracias a Stan Lee y Steve Ditko.

Pantera Negra

Stan Lee pasó a la historia por crear en 1966 al primer superhéroe afroamericano de la historia de Marvel. Debutó junto a los 4 Fantásticos en el cómic The Fantastic Four #52.

Viuda Negra

La letal Natasha Romanov, debutó en una época en la que Marvel les daba un papel secundario a las heroínas. Fue Stan Lee junto a el guionista Don Rico y el artista Don Heck, quien le dio vida, debutando 1964 en el cómic 'Tales of Suspense # 52.





Es cierto que existen muchos más personajes en la lista, pero hemos querido listar los más importantes o reconocidos por los medios o la cultura pop. ¡Descanse en paz maestro! Su legado será el mejor recuerdo que tendremos de usted.