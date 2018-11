Stan Lee: Conoce el último tuit del co-creador de Marvel

Millones de fanáticos en el mundo lloran la muerte de Stan Lee, el genio creativo, que junto a Jack Kirby y Steve Ditko dieron vida a los superhéroes más conocidos de Marvel, entre ellos Spiderman, Los 4 Fantásticos, Thor, Hulk, entre otros.

Stanley Martin Lieber, conocido como Stan Lee, falleció este lunes a los 95 años según informó su hija en horas de la tarde, en el Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles.

El neoyorquino llegó al mundo de los cómics cuando aún era adolescente, fue ahí que comenzó a escribir guiones para Timely Comics, propiedad de Martin Goodman, el marido de su prima. Con el pasar de los años Timely Comics se convirtió en la conocida Marvel Comics.

Horas antes de su fallecimiento, Stan Lee envió un tuit a los veteranos de guerra por su servicio. "Gracias a todos los veteranos de América por su servicio. Dato curioso: el título oficial de Stan en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial fue 'Dramaturgo'".

Thank you to all of America's veterans for your service. Fun fact: Stan’s official US Army title during WW2 was ‘Playwright.’ #VeteransDay pic.twitter.com/limi6CWzsL