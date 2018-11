Yanet García alarmó a fans con su último mensaje ¿sufrió decepción amorosa? [FOTO]

No hay duda que la popular de Yanet García, quien forma parte de la conducción del programa 'Hoy', va creciendo con mayor frecuencia debido a su talento y por aspecto físico que genera admiración. Sin embargo, esta vez se mostró su lado más sensible y escribió en Instagram un extenso mensaje de reflexión.

Pese a que lo más común que hace la popular 'Chica del clima' es compartir distintas fotografías y/o videos sobre su trabajada con figura, o sus rutinas de ejercicios, y que le genera cantidad de reacciones en la citada red social; su último mensaje también ha recibido distintos comentarios de parte de sus fieles admiradores. Se trata de un mensaje que hace referencia a lo importante que es entender que cuando te critican es mejor desearle los mejor a esa persona.

"Las personas son como los camiones de basura... Bueno, se rodean de basura, llenos de decepciones, frustración... llenos de ira y cuando su basura se acumula necesitan un lugar para arrojarla y a veces te la arrojan a ti, pero sabes que, no te lo tomes personal, tu solo sacude, sonríe, deseale el bien y sigue adelante. No dejes que esa basura se esparza en el trabajo, en casa o en las calles. Ama a aquellos que te tratan bien y rezas por los que no. La vida es 10% de lo qué haces y el 90% es como lo tomes", escribió la popular 'Chica del clima' del programa 'Hoy' de Televisa.

Además, más allá del texto, Yanet García compartió una fotografía donde luce sin maquillaje, con una gorra y casaca negra. Imagen que hace referencia a los hashtag que agregó a su texto: #natural #justme #loveyourself. Esto generó que sus fanáticos le manifestaron su apoyo, si en caso habría sufrido alguna decepción.

"No porque uno te salió basura quiere decir que todos son basura", "persona y sigue adelante", "así sin maquillaje te ves hermosa", fueron algunos comentaron los fans de Yanet García en Instagram.

Cabe mencionar que los últimos días no han sido agradables para la mexicana, pues ha recibido un fue regañada por la producción al no guardar silencio mientras se hacía la transmisión en vivo. Pero este percance pasó a la