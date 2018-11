La íntima confesión del protagonista de “Dexter” de la que todos hablan [VIDEO]

El actor estadounidense Michael C. Hall, estrella de la serie “Dexter”, sorprendió a todos con su confesión íntima. Además no descartó protagonizar más temporadas de la ficción que fue emitida por la cadena Showtime desde el 2006 hasta el 2013.

En una reciente entrevista con el medio internacional Daily Beast, Michael C. Hall habló con sinceridad sobre su sexualidad y afirmó que "no es del todo heterosexual".

"Creo que hay un espectro. Estoy en eso. Soy heterosexual, pero si hubiera un porcentaje, diría que no era del todo heterosexual", señaló el reconocido actor de 47 años.

El protagonista de “Dexter” aseguró que nunca estuvo con un hombre pero siente que no sea heterosexual del todo. Además dejó entrever que la ausencia paterna que tuvo podría generar cercanía entre dos hombres.



Hall, quien perdió a su padre cuando tenía 11 años, reconoció que la ausencia temprana de su progenitor puede haber provocado en él un "ansia de una intimidad emocional con un hombre".



"No pretendo sugerir que una relación emocional entre padre e hijo sea homoerótica. Me refiero a una intimidad emocional o conexión. Sentía el deseo de tener conexiones emocionales con hombres más allá de la cerveza, los deportes y el choque de puños que se consideraban 'gay'", explicó el esposo de Morgan Macgregor, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2016.

Cabe recordar que a lo largo de su trayectoria actoral, Michael C. Hall ha tenido personajes homosexuales, incluido su papel como David Fisher en el aclamado drama Six Feet Under de HBO. "

Michael C. Hall habla de “Dexter”

Hall también se refirió al rumor de una posible nueva temporada de Dexter. Basándose en el refrán de nunca digas nunca, el estadounidense indicó que todavía sigue pensando en el final abierto que tuvo la octava temporada de la serie, hace más de cinco años.

"La forma en que terminó la serie no dio ninguna sensación de cierre para la gente y dejó muchas preguntas sin respuesta (...) Cada vez que me preguntan sobre esto digo: 'Nunca digas nunca'", aseguró el actor a The Daily Beast.

Pese al final ambiguo, Hallo aseguró que quedó conforme con lo que vio: "Si hubiera seguido matando gente, habría estado bien, pero se casa, abre su imaginación y su corazón. Él tiene una conexión real con las personas, y todas esas personas están comprometidas o destruidas de alguna manera".

Para poner paños fríos a sus declaraciones, el reconocido actor aclaró que por el momento no hay planes de una nueva temporada de Dexter. "Se han presentado diferentes posibilidades. No han sentido que valga la pena hacerlo. Pero todavía hay algo potencialmente allí. Pero no hay planes inmediatos para hacer eso", concluyó.