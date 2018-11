Hijo de Gustavo Cerati cuestiona a su fallecido padre: “No era un Dios”

A cuatro años de la muerte de Gustavo Cerati (4/9/2014), una leyenda del rock latinoamericano, su hijo Benito sorprendió a más de uno con sus recientes declaraciones en las que habla del artista argentino que murió a los 55 años.

En una entrevista con el periodista Tomás del Val, Benito Cerati habló de su música, su sexualidad, el acompañamiento al movimiento feminista en Argentina y obviamente de su célebre papá: Gustavo Cerati.

Benito Cerati reconoce que en algún momento vio a su padre como un mito venerado por todos los que amaron y aman a Soda Stereo, sin embargo ahora lo ve simplemente como su “papá”.

“Me ha pasado que el mito le gane al recuerdo. Antes me exigía trabajo mental preservar quién era mi papá para mí. En algún momento fui Aquiles contra todo Troya, pero cuando se te aclara el panorama y entendés cómo funcionan las cosas, te chupa un huevo”, explicó Benito.

El joven músico también reflexionó sobre sus coincidencias y diferencias con el intérprete de “Crimen”, “Lago en el cielo” y “Cosas imposibles”. “De última, si yo no tuviera algo en común con mi papá, ¿cuál es el problema? Como si yo tuviera que ser igual a él. Puedo estar en desacuerdo políticamente, socialmente o en lo que sea con mi padre. De hecho lo estoy en algunas cosas ¡Como cualquiera con sus padres!”, exclama.

Benito Cerati se mostró en contra del endiosamiento de los ídolos musicales, en el que incluye a su célebre antecesor. “Él no fue una autoridad de nada. Fue un músico, que hizo música buenísima. Y ya está. Estoy en contra del diosismo, inclusive en mi propia familia. Estoy seguro de que mi viejo no era un Dios y cuestionó muchas cosas que ha dicho o hecho. Estamos poniendo Dioses donde no los hay. Pero eso es así con todo”, afirma.



Benito también habló de la pesada herencia que dejó Cerati. “Hay una necesidad de mantener un legado y que no se pierda la importancia que tuvo la obra de mi papá. No me parece mal. Pero hay cosas que no me gustan”, dijo. “En general no me gustan los discos póstumos. No me gustan las obras que sacan cuando la persona murió, a menos que haya habido un consenso. Uno escucha los temas a medio terminar y dice ‘¿Con qué necesidad?’”, añadió.