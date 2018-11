Captan a Angie Arizaga besándose con jovencito en discoteca [VIDEO]

A pocas semanas de la gran final de la presente temporada de ‘Esto es Guerra’, Nicola Porcella tuvo un gran gesto con Angie Arizaga cuando eligió entre ella y Alejandra Baigorria para que sea parte de los ‘Guerreros’.

"Han jugado toda la temporada y una de ellas no le sacó ni un solo punto. No le va a ganar nunca en una final. Nos quedamos con Angie", comentó Porcella antes de anunciar que Angie Arizaga regresaba al equipo que él capitanea.

Aunque en un inicio se mostró sorprendida por la decisión de su expareja, Angie Arizaga sonrió cuando fue bien recibida por sus compañeros de los ‘Guerreros’.

Al parecer la popular ‘negrita’ estuvo feliz por regresar a su equipo y decidió celebrar a lo grande el fin de semana con un desconocido joven en un centro nocturno.

A través de Instagram, el periodista Samuel Suárez dio a conocer las comprometedoras imágenes de Angie Arizaga con un muchacho en una discoteca a vista y paciencia de los asistentes, quienes rápidamente la identificaron y grabaron con sus celulares. Dicho material fue enviado al extrabajador de Latina.

En las imágenes difundidas por el programa 'Instarándula' se puede apreciar a Angie Arizaga bailando sensualmente con un joven, a quien le estampó más de un apasionado beso.

Además de demostrar que ya olvidó a Nicola Porcella, la conductora de 'La Previa' descarta así que tiene un romance con un empresario cervecero, con quien se le involucró en los últimos días.

"No estoy saliendo con nadie, si existe que me lo presenten porque no lo conozco", dijo en ese momento.