Famosa productora de México pide que rescaten a José José de los cuidados de su hija

Hace tres semanas, los medios mexicanos indicaban que José José, el 'príncipe de la canción', había sido "secuestrado" por su hija Sarita. Sin embargo, el cantante popular rompió su silencio para confesar la verdad de lo que sucede. Vía Twitter, la famosa productora Tina Galindo hizo un pedido especial por el intérprete de “El Triste”.

"Gracias a Dios con los cuidados de Sarita mi hija aquí en nuestra casa y quería reportarme también con ustedes que he oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado y eso no es cierto amigos, ella me ha estado cuidando desde que salí del hospital y he ido mejorando poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor", detalló con una voz débil y entrecortada en el audio que compartió en las redes sociales.

Pese a la declaración de José José, la conocida productora Tina Galindo escribió un alarmante tuit en su red social. “Tenemos que rescatar a nuestro amigo #JoseJose”, señaló en Twitter y a lo que sus seguidores no dudaron en sumarse al pedido.

“Yo estoy de acuerdo. Una persona en su situación ya no puede tomar decisiones por sí solo. Yo creo que ya no tiene conciencia y necesita ayuda", "Intentar, después sería demasiado tarde", "Es urgente tomar medidas. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con Usted?", "Por desgracia No se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado", "¡Urgente que hagan algo!", "Bravo, todo por el príncipe de la canción”, señalaron algunos seguidores de José José al ver el mensaje de Tina en Twitter.