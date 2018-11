Justin Bieber y Hailey Baldwin presumen sus arrumacos en las redes [FOTOS]

Selena Gomez fue internada en una clínica psiquiátrica debido a una crisis emocional. Pese a que estaba alejada de las cámaras y flashes, la actriz y cantante estadounidense al parecer fue una sombra en la relación de Hailey Baldwin y Justin Bieber, a quien se le captó llorando en más de una oportunidad.

Sin embargo en los últimos días Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin han demostrado que están más unidos que nunca. Al menos es lo que han dejado notar en sus últimas publicaciones en Instagram.

El último sábado la estadounidense Hailey Baldwin sorprendió a sus millones de seguidores al compartir fotografías de ella a lado del cantante canadiense, casi tres meses después de su instantánea donde Bieber aparece abrazándola de espaldas mientras observa su celular.

Another video of Justin and Hailey Baldwin in London, UK today (November 8) pic.twitter.com/HPqtuHRvQO