Alejandro Fernández se cansó de rumores y responde claro

Se cansó. Tras la polémica suscitada por el extraño comportamiento de Alejandro Fernández durante un concierto en México, que mucho señalaron a que se debía a que se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia extraña, el cantante rompió el silencio y ha reaccionado a todas las críticas lanzadas en redes sociales. Ha sido en un reciente show, donde decidió hablar del tema, utilizando fuertes insultados dirigidos hacia todas aquellas personas que han hablado de él.

"Ustedes siempre Guadalajara han sido mi dignidad, mi fe, mi tierra, mi aire, todo. ¡Son todo! ¡Soy ¡Jalisco, soy México cabrones!", inició diciendo. Luego, cambio su tono y con evidente molestia arremetió contra los asistentes. "¡Soy México no mamen! a mí jamás me anden embarrando en esas cosas! Jamás he hablado así de fuerte, pero tengo que hablar, y lo tengo que decir, porque nunca en mi vida me ha hablado una niña, una de mis hijas, a decirme cómo estaba; para ver si estaba bien porque había visto un ... video, que mandaron; no sé de quién lo dio a conocer", dijo enfurecido 'El Potrillo'.

El mediático cantante, agregó que con ese tipo de informaciones "hacen daño al mandar todas esas mentiras", y pidió tener conciencia y parar con todas esas especulaciones. Finalmente, hizo un llamado a sus seguidores a no creer todos esos rumores que se han propagado en redes sociales. "Ni se crean todo lo que publica en Instagram. Todo es una farsa, todo es malicia, todo es mentira. ¡Yo no tengo nada! ¡neta! ¡Y es mi orgullo es decir que soy hijo del pueblo!".