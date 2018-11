¿Qué opina el esposo de Maju Mantilla de sus besos en telenovelas?

Maju Mantilla fue entrevistada en la secuencia de 'Choca' Mandros y para sorpresa de todos sus fans, la exreina de belleza terminó revelando datos curiosos sobre su vida.

La presentadora de 'En boca de todos' contó sobre su participación en certámenes de belleza, sus inicios en la televisión y cómo se abrió camino en el mundo de la actuación. Este tercer tema llamó mucho la atención porque Maju Mantilla terminó revelando qué opina su esposo, Gustavo Salcedo, sobre los besos que protagonizó en las telenovelas donde ha participado, como fue el caso de 'Ven, baila quinceañera'.

"Me picaba un poco el bichito, pero como estaba en un programa de televisión ya no busqué estar en un obra de teatro y ni en televisión. Pro TV ya tenía pensado el proyecto 'Ven, baila quinceañera' y la productora me llamó para ser la villana de la telenovela", contó al inicio Maju Mantilla.

Sobre si su esposo es celoso por las escenas de amor que protagoniza en la pantalla chica, la actriz señaló: "Ahora más, creo que con la actuación se ha puesto más celoso".

"Cuando me besé con otro chico, me dijo: 'qué feo que beses a otro hombre'. En realidad él (por su esposo) prefiere no ver y prefiere que le cuenten", confesó.

Además, Maju Mantilla contó que sigue estudiando actuación con Miguel Iza y que pretende seguir en este rubro: "Me gusta la actuación y es difícil, pero creo que todo en esta vida nos va a costar y esa es la idea. Voy a seguir preparándome".