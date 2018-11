Instagram: Flavia Laos y Alessandra Fuller se reencontraron ¿Cómo reaccionaron?

Hace unas semanas, la actriz Flavia Laos reveló ante la prensa que ella y Alessandra Fuller se 'distanciaron', algo que sorprendió a más de uno, sobre todo por la amistad que mostraban antes las cámaras y redes sociales.



Laos indicó que su alejamiento se dio por los diferentes proyectos que tienen cada una y no por otro tema. Pero parece ser que, tras varios meses de no verse, ambas jóvenes se reencontraron en una grabaciones para la preventa de América TV.

De acuerdo con las imágenes difundidas a través de la cuenta de Instagram del productor Miguel Zuloaga, los cibernautas pudieron conocer algunas imágenes de las grabaciones de la promoción. Si bien más de una cara conocida llamó la atención, la presencia de Flavia Laos y Alessandra Fuller se robó todas las miradas.

A ritmo de la canción 'Fiesta en América' de Chayanne, el video nos permite ver a Laos y Fuller compartiendo set de grabación, pero cada una en esquinas distintas del grupo de actores y personalidades del canal peruano. Las jóvenes al parecer no se cruzaron en ningún momento.





En las imágenes difundidas se ve a Alessandra Fuller en la parte izquierda, mientras que Flavia Laos se encuentra a la derecha junto a Angie Arizaga. En el cuadro también aparecen Alondra García Miró, Mayra Goñi, Tula Rodríguez y varios integrantes de Esto es Guerra en medio de las dos.



¿Enemistad entre Flavia Laos y Alessandra Fuller?

Ambas actrices eran grandes amigas durante la realización de la telenovela 'Ven, baila quinceañera'; sin embargo, durante los últimos meses la relación de amistad se habrían quedado en el pasado.

Las cámaras de América Espectáculos lograron revelar cuál es el estado de la relación entre las jóvenes actrices. “No, no me la he encontrado, es que no he trabajado con ella otra vez, la verdad que no (tengo comunicación con ella), no mucho, con Mayrita nomás”, manifestó Flavia Laos.



"Es que con Ale dejé de hablar un tiempito porque no sé, como que nos hablamos para cosas del trabajo pero no salgo con ella, no me voy a comer con ella, con Mayra sí", manifestó la pareja de Patricio Parodi.