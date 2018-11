Justin Bieber quiso ser romántico con Hailey Baldwin, pero error robó risas en la red

El cantante Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin muestran cada día lo enamorados que están a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

Hace poco la pareja viajó Londres para pasar unas románticas vacaciones, sin imaginar que un bote los traicionaría. El video del momento fue publicado en redes sociales por uno de sus acompañantes.

Justin Bieber, conocido por sus fanáticos por demostrar abiertamente el amor que siente por su novia, no pudo realizar con éxito la actividad que quería compartir con la modelo en una laguna. Esta vez, el cantante y Hailey Baldwin intentaron tener una cita romántica sobre un bote.

Como se ve en la grabación, dos de sus amigas lograron manejar el artefacto de la mejor manera, todo lo contrario con el canadiense. Con mucha dificultad, Justin Bieber intentó poner en movimiento el bote, pero sus acciones fueron insuficientes. En el video se ve como ni siquiera logró mover el bote más allá de la orilla.



Justin Bieber y Hailey Baldwin y su extraño tatuaje en la cara

El portal Page Six afirmó que Justin Bieber se habría hecho un tatuaje en el rostro con la intención de inmortalizar su amor por Hailey Baldwin, y pese a que se esfuerzan para no mostrar el resultado en público, un reconocido tatuador terminó revelando todo.

Según Bang Bang, el tatuador favorito de Rihanna o Cara Delevigne, confirmó al citado medio que cada uno se hizo un tatuaje. "El de Justin está en su cara, y aún no he visto ninguna foto de él, por lo que está haciendo un buen trabajo para ocultarlo", mencionó, agregando que "es muy pequeño y delicado. Y tampoco es un tatuaje tradicional para parejas. No quiero revelar lo que es hasta que la prensa lo consiga", comentó.