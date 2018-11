Jennifer López dedicó sexy baile a su novio y él reveló las imágenes en redes

La relación que mantienen Jennifer López y Alex Rodríguez es considerada por los medios internacionales como una de las más estables del momento. Con diversas publicaciones en Instagram, la pareja es seguida de cerca por sus fans quienes están al tanto de cada una de sus publicaciones.

Esta es la razón por la que varios de ellos han caído rendidos antes los sexys movimientos de Jennifer López que fueron revelados en una grabación inédita compartida por Alex Rodríguez en su cuenta de la mencionada red social.

Con la leyenda "extrañando este show y a este grupo", Rodríguez recuerda el 'Jennifer Lopez: All I Have' show que se llevaba a cabo en el casino Planet Hollywood Resort & Casino, en The AXIS de Las Vegas. Con el popular tema de JLO, Dinero, la grabación nos presenta desde el inicio al cuerpo de baile que acompañó a la artista en su espectáculo.

Segundos después aparece en escena Jennifer López luciendo un ceñido vestido rosado. La cantante se roba la atención de sus fans al realizar sexys movimientos al ritmo de la canción 'In my feelings de Dake', los cuales son grabados por su pareja el ex beibolista Alex Rodríguez.





"Jennifer es espectacular", "No puedo creer que tenga más de 40 años", "Se le ve hermosa, eres muy afortunado Alex" y "Espero ver alguna vez a JLo bailar junto a Alex", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram.