Rodrigo González reveló inédita foto junto a Bill Clinton, pero su look roba miradas

El conductor de televisión Rodrigo González sorprendió a sus fans en Instagram con la publicación de una inédita. En la rede social se puede ver el encuentro que sostuvieron el popular 'Peluchín' y el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, años atrás.

Con una breve historia del la escena compartida, Rodrigo González detalló con lujos de detalles cómo logró conocer al mandatario años atrás. Pero si bien sus fans resaltaron la reunión, varios de ellos no dejaron de hablar sobre el look del presentador de 'Válgame Dios'.

En la imagen compartida en Instagram se puede ver a Rodrigo González posando al lado de Bill Clinton fuera de un banco de Nueva York. En la leyenda de la foto el conductor no solo contó cómo logró conocerlo, sino también trajo al recuerdo uno de los episodios más polémicos del exmandatario en su paso por la Casa Blanca, el caso Mónica Lewinsky.

Leyenda en Instagram

Año 2001, Nueva York. Yo estaba afuera de un banco cuando en eso salió Bill Clinton; le pedí una foto a la que amablemente atracó retirando a su seguridad, haciéndoles un gesto de déjenlo no hay problema.

BC: Whats your name?

RG: Rodrigo

BC: Oh Rodrigo! where are you from?

RG: I’m from Perú

BC: Oh!!! Perú!!!! Great!!!

Nice to meet you “Bill” le dije recontra igualado de nervioso que estaba y poco inglés que sé. Tenía la nariz arañada, creo que Hillary se acaba de enterar lo de la Mónica Lewinsky. Pelo rapado y sin barba.



Tras revelar la foto y la anécdota de su encuentro, Rodrigo González nunca imaginó que sus fanáticos resaltarían su look de aquel entonces. Con un corte de cabello totalmente de distinto y una apariencia que no hemos podido ver con anterioridad, el presentador de 'Válgame Dios' viene recibiendo más de un halago por parte de sus seguidores.

"¡Oh Rodri, igual de guapo como siempre!", "Se te ve súper lindo", "Te queda muy bien el cabello largo" y "Luces irreconocible", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram.