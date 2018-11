Gabriel Soto da contundente mensaje tras supuesto romance de Geraldine Bazán

El actor mexicano Gabriel Soto fue interceptado por un grupo de reporteros a su regreso de Estados Unidos a México, y fue interrogado por el supuesto romance que tendría su exesposa Geraldine Bazán.

Como se sabe, Bazán estaría saliendo con el galán de novelas argentino Santiago Ramundo desde hace unas semanas. Los comentarios entorno a su relación fueron creciendo, luego que fueran captados juntos por primera vez la semana pasada mientras practicaban una de sus actividades favoritas, el yoga, en Puerto Vallarta.

“¡Qué bueno! ¡Qué sea muy feliz! Yo le deseo toda la felicidad del mundo”, expresó el Gabriel Soto ante las cámaras del programa de televisión "Sale el sol".

“Mientras ella sea feliz, mis hijas van a estar bien y eso es lo más importante para ambos y eso lo tenemos muy claro y siempre ha prevalecido el respeto, ha prevalecido esta cuestión de siempre preocuparnos por el bienestar de nuestras nenas”, aseguró el intérprete de 43 años, nuevo integrante de la telenovela de Televisa Mi marido tiene más familia.



En un encuentro con los medios de comunicación, Geraldine Bazán reconoció que se está dando una nueva oportunidad en el amor y aunque aclaró que aún no tiene novio, sí existe un pretendiente que la está rondando.

“Por ahora no, aún no tengo una relación con nadie. Ya les había contado que tengo algún pretendiente por ahí, pero por ahora novio no”, dijo la ex de Gabriel Soto.

Santiago Ramundo y Geraldine Bazán

Aunque la actriz ha preferido reservar información sobre esta posible relación, fue Santiago Ramundo quien compartió algunos vistazos de su relajante estancia en la localidad jalisciense en Instagram.

“Que la brisa y las olas sean nuestro camino”, escribió Santiago en una foto de su participación en el evento.