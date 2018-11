Dorita Orbegoso: ¿Qué pasa con su embarazo y quién es el padre de su bebé? [VIDEO]

Luego que se confirmó el embarazo de Dorito Orbegoso, los fans de la modelo peruana se preguntan por su pareja sentimental y hasta Tilsa Lozano fue duramente criticada por pedirle a la exintegrante de 'Combate' una fotografía del padre de su hijo.

Ante estas distintas interrogantes, el bloque de espectáculos de ATV dio algunos detalles sobre el embarazo de Dorita Orbegoso y que muchos de sus fans desconocían.

Primero, Kurt Villavicencio, panelista de dicho programa, confirmó que Dorita Orbegoso tiene 4 meses de embarazo y que actualmente se enfoca en su empresa.

Además, el presentador terminó revelando que el padre del hijo de Dorita Orbegoso fue una expareja sentimental de Annabel Torres. "Hasta donde yo sé, Dorita tiene una relación muy feliz con esta persona y ella es una mujer que en este momento quiere ser mamá. Así que ella misma lo ha decidido con su pareja".

Cabe mencionar que Anabel Torres ya había manifestado este pesado en declaraciones para el diario El Popular y comentó la razón por la que Dorita Orbegoso no hace pública su relación con su pareja, y esto se debería a una prohibición que le han impuesto: "Tilsa Lozano aseguró que Dorita no presentará una foto familiar, ¿por qué crees que lo dijo? Hay cosas que no se pueden mostrar, estoy más segura que a ella no se lo permiten".

Por su parte Paula Ávila, también panelista de 'ATV Espectáculos' y amiga de Dorita Orbegoso, señaló la modelo y su pareja tienen una relación de hace varios meses y no se trata de algo sin planificar: "Yo sé que ellos están hace mucho tiempo y no es algo de ahora".