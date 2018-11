Johanna San Miguel: “Hay que aprender a perder el miedo y ser felices”

¿Como conductora, ahora, te interesa la televisión?

-Además de actriz, soy comunicadora, lo que quiere decir que puedo estar en cualquier plataforma: radio, cine, unipersonal, en una sala de un bar y, la televisión. Hay propuestas, ofertas que estoy evaluando.

En la pantalla chica te veremos como ‘Milena’, la cucufata, hipócrita en la TN ‘Te volveré a encontrar’. ¿Cómo trabajaste el personaje?

Es un personaje central de la historia, en el sentido de que es un hilo conductor de muchas tramas. Es bien divertido, al que puedes llegar a odiar y también reír con él. Es cucufata al 100%, doble moral, hipócrita, falsa, no le importa pisar a alguien con tal de lograr su cometido, y, carga su rosario. Además, perdona a su esposo de mil infidelidades con tal de no estar separada ante la sociedad. Milena, es muy infeliz porque no tiene conciencia de lo que hace y tarde o temprano todo revertirá.

¿Es verdad que tuviste un referente muy cercano?

Una conocida. Como actriz iba proponiendo algunas características al personaje basándome en ese conocido.

Todo lo contrario a la maestra Wilkinson, tu personaje en Billy Elliot: el musical.

Definitivamente. Ella es la salvación de Billy, un niño que creció en una sociedad machista y que al querer convertirse en un bailarín de ballet es repudiado hasta por su propia familia. Esa historia me conmueve mucho (se le entrecorta la voz). Billy se da cuenta que el baile transforma su vida en un mundo hostil... A mí me ayudó a perder el miedo a las cosas, al qué dirán, claro que artistas o no, no podemos hacer nada contra eso, pero hay que aprender a perder el miedo y ser felices. Y si te equivocas, ahí está el aprendizaje.

¿El año 2015 fue el más difícil de tu vida? (Fue perseguida y cuestionada por su romance con Stefano Salvini y, además, denunciada por agresión, durante una conocida celebración en el Hotel Bolívar).

¡Fue el más difícil, espantoso, horroroso de mi vida entera! (ríe a carcajadas). Y encima me río. Pero como me decía mi tía Claudia Dammert, quien ya no está físicamente: “Hay dos formas de aprendizaje: una es el sufrimiento y la otra por iluminación, y como no eres iluminada, entonces el aprendizaje será de golpe, a la tristeza, el desengaño”. Si me dicen, ‘¿quieres borrar algo de tu vida?’, una parte de mí podría decir que sí, pero la otra no, porque de esa manera no podría contar lo que cuento en espectáculos como Se busca marido cama adentro.

¿Quién fue tu soporte en esos momentos?

Me apoyé en ella, en mi tía. Me acogió en el momento más horrible que me tocó pasar, estuve en su casa en los días donde me sentía horrible, desgastada, triste. ❧