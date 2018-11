Instagram: Yahaira Plasencia recibió homenaje en México por su 'corta carrera'

La cantante de salsa Yahaira Plasencia viajó a México y tal parece que tiene planes para internacionalizar su carrera. Como se sabe, el país azteca cuenta con uno de los mercados musicales más competitivos del mundo, por lo que la incursión de la peruana llama la atención.

Tras pasearse por varios medios de comunicación, Plasencia fue invitada a un show en vivo en el cual fue sorprendida por la producción. Sin imaginarlo, la joven cantante fue homenajeada por su corta, pero comentada carrera musical.

En un corto video en Instagram se puede ver como Yahaira Plasencia recibe un reconocimiento por parte del programa mexicano "Hoy", que resaltó su carrera y su presencia en el país azteca. Muy emocionada por el reconocimiento, la cantante compartió el momento junto a sentidas palabras.

"Cierro con broche de oro mi visita a México, tras recibir un reconocimiento especial por mi corta carrera como cantante en la Plaza de las Estrellas; esto como marco del aniversario del conocido programa de TV "Hoy" de México. Estoy muy feliz. Esto es solo el inicio gracias Dios", compartió la salsera.

En Instagram, sus fanáticos son los más emocionados por el homenaje recibido, que no dudan en compartir palabras de aliento. "¡Qué lindo! Te lo mereces", "Éxitos Yahaira" y "Qué los envidiosos hablen, tú sigue trabajando", son algunos de las frases que se logran leer en la red.



Como se sabe, Yahaira Plasencia estuvo en el programa ‘Todo un show…Camino a la fama’ de cadena Azteca Uno (ex TV Azteca) donde cantó su más reciente éxito ‘Tú’.

“Estoy muy feliz porque mis sueños se van cumpliendo y estar en México, la cuna de grandes cantantes reconocidos a nivel mundial, es uno de ellos. Vine con mucha expectativa, con ganas de que me conozcan y poco a poco ingresar mi música a un mercado bastante competitivo. He brindado entrevistas para diversos medios, uno de ellos, es Azteca Uno donde me han tratado muy bien y tuve la oportunidad de hacer un musical”, expresó Plasencia.