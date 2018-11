Instagram: Laura Bozzo presume vestido con escote, pero sus seguidores no reaccionan bien [VIDEO]

A través de Instagram, la controvertida conductora, Laura Bozzo, publicó un video en el que se prueba un vestido de la marca Gucci. “Ahora estoy yo desfilando la última colección de Gucci. Hermoso, realmente. Miren ustedes esto, es espectacular. Vamos a dar la vuelta”.

Agrega además que no es modelo profesional pero que le queda increíble, el vestido que 'modela' tiene unos flecos y es de color plateado. Como ya es costumbre, las fotos o videos colgados en las redes sociales de Laura suelen recibir más críticas que elogios y esta no fue la excepción.

Algunos usuarios hicieron notar que el escote no era el adecuado para ella con frases como esta: "Muy vulgar el escote para una señora tan respetada como usted!. Es mi opinión y espero no ofenderla”. Otros comentarios se refirieron a la sencillez de la que la conductora suele hablar: "¿Dónde quedo la austeridad que tanto pregonaba, cuando decía que ni "tacos” usaba?". Mientras que otros usuarios sí centraron en el vestido señalando que no estaba bonito, ni que era el color correcto para su tono de piel.



Sin embargo, algunos de sus admiradores si resultaron sorprendidos con el look de la conductora. "Diosa Laura, no te excuses, no necesitas explicar nada, sos mas que un cuerpo. Se te conoce por tu trayectoria, genia me gusta tu personalidad, estilo, clase! Eso despierta envidias. Disfruta", es uno de los tantos comentarios que sí aprueban el video. Los comentarios en esta publicación de la conductora de Televisa estuvieron divididos.