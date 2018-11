Luciana Fuster y Emilio Jaime reavivan rumores de romance tras declaraciones [VIDEO]

Se avivan los rumores del romance entre Luciana Fuster y Emilio Jaime tras declaraciones de ambos combatientes. Para Luciana, Emilio es un chico lindo, así lo hizo saber en el programa de espectáculos de ATV. También aclaró que lo que le importa es la belleza interior y resaltó el buen corazón del combatiente.

Por su parte, Kurt Villavicencio, quien estuvo como invitado en el programa recordó a Austin Palao, ex pareja de Luciana, señalando que es más guapo que Emilio. Por otro lado, hizo hincapié en las respuestas similares que dieron, Luciana y Emilio, a un medio local, donde ambos señalaron que se conocen hace cuatro años. Además, en el último programa de Combate, el cantante de música urbana destacó que quién no quisiera estar con Luciana, así también agregó que si estaría con ella la cuidaría y la respetaría.

Sin embargo, la historia de amor no estaría completa si no existiera la manzana de la discordia, que en este caso es Said Palao, hermano de Austin, quien no ha dudado en mostrar su molestia ante los rumores y coqueteos entre Luciana y Emilio. "No opino nada bueno así que mejor me reservo mis comentarios", mencionó el combatiente, agregó además que ambos (Luciana y Emilio) son tal para cual.



Como se recuerda, Luciana fue pareja de Austin Palao por un año y su relación terminó hace poco más de un mes por un impulso del ex chico reality. Se rumorea también que Austin estaría saliendo con la ex combatiente Luciana Fernández, Miss Huánuco 2012.