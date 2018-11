Mhoni Vidente responde a Thalía tras predicción sobre divorcio con Tommy Mottola [VIDEO]

Mhoni Vidente sorprendió a todos los fans de Thalía con una dura predicción sobre su relación con Tommy Mottola, debido a que la vidente afirmó que la pareja iniciaría con el proceso de divorcio muy pronto. Ante ello, la cantante mexicana no dudó en responder y afirmar que todo sería falso.

Tras las declaraciones de Thalía, quien aseguró que la predicción estaría errada. La vidente, no se quedó de brazos cruzados y salió al frente para defender sus palabras, asegurando que solo se trataría de una predicción revelada por sus cartas, por lo que no se trataría de algo totalmente seguro.

"Imagínate ya cuántos años llevamos juntos. ¡Para nada! Eso es totalmente falso por favor", fueron las palabras de Thalía al enterarse de su presunto divorcio en camino con Tommy Mottola, según las visiones de Mhoni Vidente, una de las brujas más acertadas en todo el mundo.

"Thalía te mando todas las bendiciones. Últimamente ha estado una polémica entre Thalía y yo, y no amigos, yo no estoy enojada de Thalía ni Thalía conmigo. Simplemente hice una predicción para ella y que pues no le gustó. Acuérdense que son predicciones, no son afirmaciones. Así que Thali te mando todas las bendiciones, se te quiere con el alma", comentó Mhoni a los medios mexicanos, quien espera que la interprete tenga un matrimonio duradero.

Como se recuerda, Thalía lleva varios años de relación con el empresario musical Tommy Mottola, y producto del romance, ambos tienen dos hijos y se lucen muy felices en las redes sociales.