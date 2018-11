Dwyane Wade y Gabrielle Union enternecen a fans de Instagram con fotos de su bebé

El jugador de baloncesto del equipo Miami Heat Dwyane Wade y la actriz Gabrielle Union anunciaron a través de sus cuentas de Instagram el nacimiento su hija, la cual nació vía subrogada.



"Estamos sin dormir y delirando, pero estamos tan emocionados de compartir esto, nuestro bebé milagroso llegó anoche vía subrogada", escribió Dwyane Wade en su cuenta de Instagram, en un mensaje en el que incluyó parte de la canción "Lovely Day", de Bill Withers.

El recién nacido, cuyo nombre no ha sido dado a conocer ni tampoco el hospital en el que nació, es el primero en común de la pareja, casados en 2014 en la ciudad de Miami.





Ambos han acompañado el mensaje del nacimiento con fotos en las que se le ve con la recién nacida, en lo que aparente ser una habitación de hospital.



El jugador, de 36 años, tiene otros tres hijos de relaciones anteriores, mientras que en entrevistas pasadas la actriz y activista a favor de las mujeres ha reconocido las dificultades que ha afrontado para concebir.



Conocida la noticia del nacimiento, el equipo Miami Heat uso su cuenta oficial en Instagram para felicitar a la feliz pareja.

Recordemos que entre los papeles notables de Gabrielle Union está el de Isis junto a Kirsten Dunst en la película "Bring It On". La celebridad también ha compartido roles con Will Smith y Martin Lawrence en la película "Bad Boys II", con Eddie Murphy en la película "Pluto Nash y Meet Dave", ha interpretado el papel de la Dra. Courtney Ellis en la serie dramática de la CBS, 2City of Angels". Además, trabajó junto a LL Cool J y Meagan Good en "Deliver Us from Eva", estrenada en 2003.

