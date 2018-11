Adriana Lima le dice adiós a Victoria's Secret en medio de polémica

Una de los ángeles más queridas y famosas de Victoria's Secret, la modelo brasileña Adriana Lima, estuvo sufriendo presión interior derivada de su mismo trabajo. La primera señal lo hizo saber a través de su perfil oficial de Instagram, donde detalló algunos episodios que le estarían orillando a tomar la decisión más drástica de su carrera.

Adriana Lima, una de las Top que venía desfilando desde 1999 para la firma de lencería, contó el pasado diciembre que había recibido una atrevida propuesta para "filmar un vídeo sexy" con el fin de publicitarlo y compartirlo en las diversas redes sociales.

No obstante, Adriana Lima se negó a las presiones de su centro de labores. "No volveré a quitarme la ropa por una causa vacía", adelantó. El jueves (08 de noviembre) el ángel de Victoria's Secret anunció lo que se veía venir, el hecho de desfilar por última vez para la firma estadounidense de lencería que le ha dado un rol destacado entre sus considerables modelos.

Este anuncio no lo dejaron pasar por alto y en un tramo de la pasarela del Victoria's Secret se transformó en homenaje para la modelo brasilera de 37 años, que ha aportado con su presencia a hacer más grande este evento, que no solo se enfoca en la moda y el glamour, sino que también apunta a mover muchos espectadores y futuros negocios con la marca.

Pese a que Adriana Lima no se ha pronunciado de forma oficial sobre el particular, pero hace tiempo atrás confesó que algo no andaba bien con ella.

"Aunque he hecho muchas cosas de este tipo, algo cambió en mí cuando una amiga se me acercó para decirme que no estaba contenta con su cuerpo y me hizo pensar", adelantó Adriana Lima.

El ángel de Victoria's Secret confesó que su inconsciente le recordaba que todas las mañanas debería enfocarse a observar su aspecto físico, pensando en cómo le perciben y si dicha apariencia resultaría aceptable en su trabajo.

"En ese momento me di cuenta de que la mayoría de las mujeres probablemente se despierten todas las mañanas tratando de encajar en un estereotipo que la sociedad, los medios de comunicación y la moda opinen. Así que decidí hacer ese cambio, no volveré a quitarme la ropa por una causa vacía", confesó.

En ese mismo contexto, Adriana Lima argumentó que su trabajo como modelo le hace tener mucha presión sobre su físico, lo que le ha llevado a pensar que las mujeres se ven obligadas a soportar demasiado peso.

"Estoy cansada de las imposiciones, nosotras, como mujeres, no deberíamos continuar viviendo en un mundo con tales valores superficiales. No es justo para nosotras, y más allá de la justicia, es insano física y mentalmente cómo la sociedad nos impone cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos estar físicamente...Quiero cambiarlo, en nombre de mi abuela, de mi madre y de todas mis antecesoras que hayan sido etiquetadas, presionadas e incomprendidas", manifestó.

Además, el Top de los ángeles de Victorías Secret alzó su voz para ser una digna representando de aquellas mujeres que han sido oprimidas por su apariencia física.

"Yo haré ese cambio y comenzaré por mí. Me niego a seguir. Estoy cerca de ti, a tu lado.Vamos a cambiar el mundo", expresó la modelo brasilera, cumpliendo su promesa y desfilando por última vez en la reciente edición del Victoria's Secret.

Adriana Lima y el último mensaje tras su desfile en el Victoria's Secret

"Querida victoria, Gracias por mostrarme el mundo, compartir tus secretos y, lo más importante, no solo por darme alas, sino por enseñarme a volar. ¡Amo a los mejores fans en el mundo! con amor, Adriana".