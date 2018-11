Beto Ortiz se burla de Ricardo Gareca por convertirse en "analista político" [VIDEO]

Beto Ortiz continúa cuestionando las palabras de Ricardo Gareca emitidas durante su última conferencia de prensa, debido a que el entrenador de la selección dejó de lado el aspecto futbolístico para referirse a la situación política que se viven en el Perú. Tras lo sucedido, el periodista no dudó en burlarse vía Twitter y lo catalogó de "analista político".

Como se recuerda, Gareca usó mucho tiempo de su conferencia para hablar respecto a la situación del país: "Si el país no tiene una dirección tan clara, hay mucha confusión en todo, y si encima tiene que tomar determinaciones políticas de deportivas, sí me preocupa". Pero eso no fue lo único, ya que además agregó que: "Acá nos ven horrible y en el exterior nos ven muy bien, todos estamos en la mira, pareciera que todos estamos en la mira de todos... hay que tener cuidado porque uno sino va preso", fueron parte de sus palabras.

Ante ello, Beto no dudó en recordarle cuál era su situación en el país, recordando su gran sueldo y dejando en claro que no necesita ser abogado de nadie. Sin embargo, pese a lo sucedido, el entrevistador continuó vía Twitter con los ácidos comentarios, respondiendo a algunos de sus detractores en las redes sociales.

"'En el Perú todos estamos en la mira y hay que tener cuidado con lo que uno dice porque puede acabar preso'. Eso dijo Gareca en su desapercibido debut como analista político", fue uno de los comentarios del periodista de ATV, quien argumentó a uno de sus opositores que "Jamás opinaría sobre fútbol porque sé tanto sobre fútbol como Gareca de política peruana".

Actualmente Beto Ortiz es uno de los periodistas más famosos del país y cuenta con millones de seguidores en Twitter; sin embargo, sus fuertes comentarios también han generado que los detractores estén a la orden del día.