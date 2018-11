Ezra Miller, actor de Flash, confesó que fue víctima de acoso sexual en Hollywood

Ezra Miller ha logrado acaparar la atención de los medios gracias a su participación como superhéroe en la cinta de la 'Liga de la Justicia', donde interpreta a Flash; sin embargo, hoy es noticia en el mundo por una fuerte revelación sobre su pasado, al afirmar que fue víctima de acoso sexual.

El actor de 26 años hizo una sensible confesión relacionada a los inicios en el mundo de la actuación, por ello con la intención de apoyar la campaña #MeToo se sinceró y confesó que también fue víctima de acoso sexual cuando recién daba sus primeros pasos en Hollywood.

Ezra manifestó que él también es una de las víctimas del deplorable acto, todo cuando un director le ofreció vino y un papel en la industria. "Me dieron vino y en esa época yo era menor de edad. Se me quedaron mirando y me dijeron: 'Hey, ¿quieres aparecer en una película que vamos a hacer sobre la revolución gay?'. Y yo me negué mientras pensaba. 'No con ustedes, monstruos'", indicó el actor para The Hollywood Reporter.

El artista no dudó en criticar que durante muchos años los artistas no revelaban la verdad detrás de los acosos que sufrían y los abusos, debido a que daba pie a que continuaran sin ningún castigo.

“Creo que vivimos en una época muy jod** pero perfecta para decir alto y claro: '¿Sabes qué? Esta mier** es inaceptable'. Para algunos de nosotros es maravilloso poder ser testigos de este cambio de paradigma, ya que sabíamos que era inaceptable en el momento en que lo estábamos sufriendo. Y Hollywood es así, es un lugar en el que hasta ahora parecía normal que los actores ejerciéramos de trabajadores sexuales", sentenció el actor.