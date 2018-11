Dorita Orbegoso enseña de más y deja en ‘shock’ a sus fanáticos [VIDEO]

Semanas atrás Dorita Orbegoso aseguró que se iba a alejar de los escenarios, sin embargo en ningún momento dijo que haría lo mismo de las redes sociales, donde suele compartir atrevidas instantáneas.

Este jueves 8 de noviembre y en su cuenta de Instagram, Dorita Orbegoso compartió una fotografía donde ella derrocha sensualidad con su pose, sin embargo no fue su postura lo que más llamó la atención.

En la reciente imagen que hizo público en Instagram, donde es seguida por más de 172 mil personas, se ve a la modelo vistiendo un conjunto rosado que deja notar su zona íntima superior.

“Unos de mis colores favoritos (...) jueves con sabor a viernes #barbie#”, fue la leyenda que acompaña la publicación y que en pocas horas superó los cinco mil ‘likes’ en Instagram.

Horas antes, Dorita compartió un video donde también deja notar que no lleva truza.

Dorita Orbegoso y Shirley Arica casi se pegan en Combate

En una entrevista con el programa ‘Válgame Dios’, Shirley Arica recordó qué pasaba fuera de cámaras cuando participaba en ‘Combate’, donde tenía como compañera a Dorita Orbegoso.

La controvertida y modelo peruana reveló que casi se agarra a los golpes con Dorita Orbegoso, quien en la actualidad estaría en la dulce espera.



Según la ex pareja de Reimond Manco, ella casi fue agredida físicamente en los camerinos del programa que conducen Renzo Schuller y Gian Piero Díaz por Orbegoso, con quien tiene algunas rencillas con ella, aunque descartó que la odia.



“No es que la odie, pero en verdad, su cara me produce bastantes cosas. No es tan importante en mi vida como para odiarla, pasaron muchas cosas en ‘Combate’ y desde ahí quedaron rencillas. Nadie sabe lo que sucedía en los camerinos, una vez pasó un problema y casi se me va encima”, declaró al programa de 'Peluchín' la denominada ‘Chica realidad’.