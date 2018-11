¿Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se divorcian? Modelo emite contundente mensaje

Ante los rumores sobre una posible separación, la ex Miss Perú Natalie Vértiz aprovechó las cámaras de América Televisión para emitir un contundente mensaje sobre su estado amoroso.

Como se sabe, desde hace varios días dichos sobre el supuesto fin de la relación que mantienen Yaco Eskenazi y la modelo han aparecido en redes sociales; lo que provocó la rápida respuesta de la conductora de televisión.

Ante las cámaras, Natalie Vértiz aseguró que solo son chismes sin fundamento y que la relación que mantiene con Eskenazi está mejor que nunca. Así también dijo que no entiende quién puede estar detrás de esta 'oscura campañita'.

"No hay nada de eso, para que sepan que las cosas entre nosotros están bien y no se imaginan lo que se viene para el siguiente año", sostuvo la ex chica reality.

En otro momento, Natalie Vértiz dijo estar orgullosa de su familia y envió un cariñoso saludo al padre de su hijo Liam, por su actuación en la telenovela de América TV "Mi esperanza", donde hace el papel del noble "Percy".



Natalie Vértiz publicó recientemente un video en su cuenta de Instagram que tiene como protagonista a Yaco Eskenazi:





Como se recuerda, hace un par de semana la modelo y conductora de TV tuvo fuertes dimes y diretes con un grupo de cibernautas a quienes respondió por criticar su apariencia física y su peso. "Están ciegos" dijó Vértiz generando la risa de sus seguidores quienes no dudaron en salir en su defensa.