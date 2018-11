Juliana Oxenford responde a usuario que lanzó insulto sexista en su contra

No cabe duda que Juliana Oxenford ha logrado consolidarse como una de las periodistas más representativas del país. Al convertirse en una figura pública también la vuelve vulnerable a ataques por parte de usuarios en las redes sociales, de las cuales no se ha quedado callada en ninguna de las oportunidades.

Recientemente, la conductora de televisión en Latina sorprendió a más de uno al responder a un usuario de Twitter que la catalogó como meretriz y lanzó acusaciones en su contra.

“Juliana Oxenford. Con qué moral puede criticar día a día el fujimorismo para ella solo existe Keiko claramente deja notar que solo hace prensa basura para este gobierno”, se podía leer como leyenda de la publicación de un internauta. Este post iba acompañado con fotografías de la periodista con insultos alrededor.

De inmediato, la figura de Latina respondió fiel a su estilo y logró que sus seguidores en Twitter la apoyarán. Hubo usuarios que responsabilizaban de este ataque a los populares ‘fujitrolls’, ya que el usuario de donde vino el ataque no parece ser el dueño de la cuenta.

“Créanme que me parecería más digno ser prostituta que vivir de la corrupción y la mentira. Ya ven que hasta me puedo quitar la ropa que llevo encima y mostrarme porque no tengo nada que ocultar. Tanto les jode que existamos quienes vivimos con la frente en alto?”, se puede leer en la publicación que superó centenares de Me Gusta y retweets.

Juliana Oxenford posee más de 1,73 millones de seguidores en Twitter y constantemente responde cualquier tipo de acusación que lanzan en su contra.