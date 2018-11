Juliana Oxenford lanza duros calificativos contra Pedro Chávarry y recordó sus peores errores

Juliana Oxenford continúa lanzando duras palabras en sus redes sociales, y esta vez fue el caso de Pedro Chávarry, a quien le dedicó un fuerte comentario vía Twitter y reveló la razón del porqué jamás le dará una entrevista en su programa de '90 Central' de Latina.

Como se recuerda, el fiscal de la Nación generó controversia en una reciente entrevista, donde dejó en claro que tiene el poder para remover al fiscal José Domingo Pérez en cualquier momento; sin embargo, no lo hace para que se malinterprete la medida como "una represalia" en su contra. Sus palabras generaron eco en Juliana Oxenford, quien no dudó en dedicarle un contundente mensaje.

"Un fiscal que miente, que usa su poder para amenazar, que llama “hermanito” a un exjuez fugado que negoció la liberación de un violador, no puede ser el fiscal más importante del Perú. Que se investigue Chinchero caiga quien caiga pero que Pedro Chávarry se vaya a su casa", dijo firme la periodista, quien en más de una ocasión lo invitó a ser entrevistado en el programa.

Pese al duro comentario, las cosas no quedaron allí, debido a que Juliana Oxenford reiteró sus palabras con otro poderoso mensaje: "Si, ya sé, jamás me dará una entrevista. Me encantaría poder plantearle esto que escribo y ver si puede explicarme la razón de tan bajas acciones. En fin, me quedaré con las ganas", sentenció.

Como era de esperarse, sus comentarios generaron una serie de reacciones por parte de sus seguidores, quienes aseguraron que nunca le dará una entrevista porque solo conversa con la "prensa amiga", mientras que sus detractores arremetieron contra ella, agregando que "no es objetiva".