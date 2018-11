Shantall: “Quiero cantar en Viña del Mar”

“No me considero la favorita en ‘El Artista del Año: El dúo perfecto’, no me siento ganadora. Lo que estoy disfrutando es haber llegado a esta etapa, es haber aprendido mucho detrás de cada gala y frente a cámaras”, dice Shantall, quien junto a Mirella Paz se perfilan como firmes ganadoras del reality que conduce Gisela Valcárcel.

La popular hija de Bettina Oneto lleva diez años viviendo en nuestro país y más de la mitad de ellos trabajó en la producción de Gisela, hasta que le llegó la oportunidad de mostrar su faceta de cantante, bailarina y actriz, algo que agradece.

“Me siento a gusto, sábado a sábado muestro diversas facetas y me encanta la química que logro con el público. Además, me está permitiendo que mucha gente me conozca. Ahora mismo, estoy en ensayos para lo que será ‘Antes muerta que llorona’, donde por primera vez no haré mis temas, sino un repertorio de temas comerciales”, cuenta.

“¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a Viña del Mar, ese es mi sueño”, dice decidida, agregando que en ‘Antes muerta que llorona’ estará con Susan Prieto y Susan Ochoa, además de la presentación especial de Rebeca Escribens. La cita es mañana en el C.C. Hotel María Angola. ❧