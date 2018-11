Paloma Fiuza se enfurece en el set de 'Esto es guerra' por actitud de Facundo González [VIDEO]

En el último programa de reality, ‘Esto es guerra’, hubo un momento tenso momento después que Paloma Fiuza se enfrentó a Facundo González en vivo y le pegó un grito frente a todos sus compañeros.

La brasileña defendió a Melissa Loza tras un juego y el resto de concursantes se metieron en la riña. El argentino intentó calmar el tenso momento, pero la exbailarina lo calló en vivo. “Mira tu reclamo sería válido (Rafael Cardozo), pero el punto es para ella (Macarena Vélez) y ya está”, dijo Paloma Fiuza y Facundo González se metió en la discusión, pero salió perdiendo.

“Amor mío”, dijo el argentino ante la conversación. “Amor mío no me vengas. Que no soy tu amor, ahora”, le gritó Paloma Fiuza frente a la sorpresa de los conductores de EEG, María Pía Copello y Mathías Brivio. “Tu no pintas nada (Facundo González). Yo estoy hablando con Rafael. Él me da un mal sabor. Ahora le dieron la banda y pareces sobrado (Rafael)”, comentó fastidiada la brasileña ante las cámaras de América TV.

Pese al tenso momento que se vivió en ‘Esto es guerra’, los concursantes siguieron el juego y Paloma Fiuza siguió enojada con Facundo González.