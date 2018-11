Korina posa con recargado maquillaje y le dicen que parece a la miss transexual Ángela Ponce [FOTOS]

Korina Rivadeneira es una de las modelos venezolanas más bellas del reality de ‘Combate’ por lo que presume su figura en Instagram; sin embargo, hace 24 horas compartió algunas fotografías del último maquillaje que usó para un evento público, pero usuarios le indicaron que parece un transexual. Incluso le dijeron que se asemeja a la Miss España, Ángela Ponce.

La modelo subió entusiasmada las fotos en Instagram y jamás imaginó que algunos criticaran el ‘make up’. “Maquillaje de hoy”, señaló en el pie de las instantáneas. En las imágenes se aprecian a Korina Rivadeneira como poco antes vista, pues ella suele usar pocos productos de belleza o se muestra al natural.

Además, los usuarios la compararon con Miss España trans, Ángela Ponce, quien recientemente ganó el certamen de belleza e hizo historia al ser la primera participante transensual. “No te vuelvas hacer ese make up al natural te ves mejor", "No te cae las pestañas, mejor es natural", "No uses tanto maquillaje al natural se te ve hermosa! ni esas pestañas están demasiado grandes y te ves muy plástica", "No es por nada mi Kori pero con ese maquillaje pareces miss España 2018”, “Pareces a la Miss España”, son algunos de los comentarios que se leen tras la publicación de Instagram.

Pese a los comentarios negativos, algunos seguidores de Korina Rivadeneira destacaron su belleza y lo bien que lucía. En 24 horas las fotos superaron los 23 mil ‘Me gusta’.