Mon Laferte: Orquesta internacional de la PNP sorprende a fans con "Tu falta de querer" [VIDEO]

Mon Laferte es una de las cantantes chilenas que sigue aumentando su popularidad gracias a los emotivos temas que tiene en su repertorio.En esta oportunidad, la Orquesta Internacional de la Policía Nacional de Perú realizó una magistral interpretación de la canción 'Tu falta de querer', una de sus tonadas más pedidas en sus presentaciones.

La vocalista de la Orquesta Internacional de la PNP le puso su estilo y la genial composición instrumental hicieron que todos los admiradores de Mon Laferte literalmente se rindieran ante la interpretación. El material audiovisual del tema "Tu falta de querer' fue publicado en la cuenta oficial de Facebook de la Policía Nacional de Perú.

En poco tiempo, 'Tu falta de querer' de Mon Laferte ya cuenta con más de 24 mil reproducciones, 613 compartidos y más de 3 mil comentarios que destacan el gran talento que tiene los integrantes del grupo melódico de la Policía Nacional de Perú.

Esta agrupación musical de la institución pública de nuestro país casi siempre sorprende con alguna canción interpretada con su propio estilo. Ahora, los integrantes de la PNP decidieron darle un matiz más a su estilo de la canción de Mon Laferte, el cual ha sido bien recibido por miles de usuarios de Facebook.

En tanto, algunos cibernautas no tardaron en criticar el trabajo que realiza la PNP aduciendo que no se les paga para cantar, si no para dar seguridad a los ciudadanos. Las integrantes de la Orquesta Internacional de la institución en mención son parte del personal asimilado que no cumple el mismo desempeño de los egresantes de las diversas escuelas de la Policía Nacional de Perú.

"Tu falta de querer", de Mon Laferte, interpretado por la PNP