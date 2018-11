¿Se desinflan los labios de Kylie Jenner?, usuaria se percata en video de Instagram

Kylie Jenner es una de las jóvenes famosas más exitosas de los últimos tiempos por su línea de cosméticos, marca que le genera millones de ingresos de manera anual. Además, es toda una influencer por lo que sube de manera constante videos y fotos a Instagram contando sus actividades, y una usuaria se percató de un detalle en sus labios.

La hermana de Kim Kardashian colgó en una de sus historias de Instagram un video hablando sobre sus cosméticos y una mujer en Twitter se preocupó por uno de los labios de la joven de 21 años pues sostiene que se están desinflando. ¿Cierto o no? La cibernauta compartió el clip en Twitter.

“Creo que el labio superior de #KylieJenner se desinfló”, comentó en el tuit junto al video que colgó en la famosa red social. Justamente el video se aprecia a la protagonista de ‘Keeping Up With The kardashians’ hablando y se observa un labio más pequeño que el otro. Los intentos de Kylie Jenner por tapar su labio fueron muy notorios. ¿El bótox no funciona en Kylie?

En Instagram, Kylie Jenner siempre se ha mostrado con sus labios carnosos y bellos. Además, ella es imagen de su línea de cosméticos por lo que debe lucir maquillada y producida para vender los productos de belleza.



Halloween

Kylie Jenner se vistió de la popular muñeca de plástico Barbie y sus seguidores quedaron fascinados al verla caracterizada en cada una de las fotografías. Con un traje de baño rosa, cabellera rubia y dentro de una caja que predominaba el nombre “Barbie”, la joven de 21 años enamoró a cada fans con su disfraz.