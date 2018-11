Ana María Polo deja contundente mensaje por las elecciones en Estados Unidos [FOTOS]

Ana María Polo, conductora de 'Caso Cerrado' de Telemundo, dejó contundente mensaje a sus fanáticos de Instagram. La presentadora llamó a la conciencia de los ciudadanos para que realicen un voto informado y responsable en las votaciones USA 2018.

"Noviembre se realizan en Estados Unidos las elecciones de medio termino para elegir gobernadores, representantes y senadores. Si puedes ejercer este derecho, es tu deber ir a votar. Y luego de que voten los espero esta noche a las 7 para juntos seguir disfrutando de la nueva temporada de 'Caso Cerrado'", escribió Ana María Polo en una de sus reciente publicaciones de su perfil de Instagram.

Ana María Polo de 'Caso Cerrado' no solo hizo un llamado a que realicen un voto responsable, sino que también aprovechó la oportunidad para invitarlos a disfrutar del exitoso programa de Telemundo, el cual también se trasmite en Perú a través de Latina.

Ante ello, diversos usuarios de redes sociales se pronunciaron sobre el particular y le dejaron incontables mensaje sobre la fidelidad que mantienen con la Dra.Polo.

"Yo no pierdo ningún capitulo de 'Caso Cerrado' ya que son conducido por una jueza más humana y honesta, la doctora Ana María Polo. La admiró", "Yo no me lo pierdo todas las noches. Desde Venezuela mi respeto y admiración Dra. Polo", "Que todo salga bien en esas elecciones, y bendiciones para usted y su programa", "Hola Dra. Ana María, la veo desde Paraguay, me encanta su programa y la admiro muchísimo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron en Instagram.

Pese a la partida de su progenitora, Ana María Polo sigue de pie y más optimista que nunca deleitando a la audiencia de Telemundo con su programa "Caso Cerrado". La Dra.Polo, una de las más queridas de TV, adelantó que sus admiradores tendrán muchas sorpresas en la presente temporada del 'talk show'.

