Jazmín Pinedo sorprendió con su retorno a la conducción de 'Espectáculos' [VIDEO]

Jazmín Pinedo reapareció en Latina con 'Espectáculos', después de haberse despedido hace ocho meses del programa que trata temas de la farándula local. 'En Casa', programa conducido por Mari Calixtro y Ernesto Jiménez, es el encargado de alojar al nuevo segmento que es conducido por la ex participante de programas realities.

Como se recuerda, en último programa emitido en marzo de este año, la conductora agredeció a Latina por las oportunidades brindadas, pero que ya había cumplido un ciclo, cabe destacar que Jazmín Pinedo estuvo a cargo de la conducción por un poco más de dos años. A su salida la conductora buscaba dedicarse a la actuación, opción que le brindó el canal, porque fue parte de 'Torbellino: 20 años después'.

Ayer la conductora reapareció diciendo: "Cómo están. Bienvenidos a 'Espectáculos', para no perder la costumbre", luego que Ernesto Jiménez le diera el pase, de esta forma Jazmín Pinedo se reincorpora a Latina. Luego de su alejamiento de 'Espectáculos', Jazmín fue parte del equipo del canal que viajó a Rusia para cubrir la Copa del Mundo, sus despachos se presentaban en los distintos programas. A su regreso fue parte de 'Tengo algo que decirte', reemplazando a Lady Guillén, quien estaba a punto de tener a su primogénita.

En su cuenta de Instagram, la conductora de Latina ha compartido historias en las que se aprecia su segundo día en el nuevo segmento que tiene una duración de 30 minutos. Karen Schwarz, quien fue una de las conductoras de 'Espectáculos' no descarta la idea de conducir un magazine al lado de Jazmín Pinedo.

Jazmín critica a 'Espectáculos'

La sorpresa por su retorno al programa que condujo hasta marzo de este año se debe a las fuertes críticas que dio del mismo hace un par de meses en el programa que Junior Silva conduce en Radio Capital. La popular 'Chnita' afirmó que le costaba hablar de personajes de la farándula local. "Por un lado extraño el equipo de trabajo, era muy divertido. Pero me costaba tres horas estar hablando de gente que no me interesa". Sin embargo, en el caso del equipo con el que trabajaba agregó que era bien bonito, por esa razón el programa se fue del aire siendo el líder de su horario.