Ramón García ya graba secuela de The Young Pope [FOTOS]

Ramón García retornó a Italia, Roma para sumarse a las grabaciones de la secuela de The Young Pope que ahora se llamará The New Pope. La serie producida por HBO es protagonizada por el actor Jude Law, aunque en esta nueva producción no será parte de ella, y dirigida por el director italiano Paolo Sorrentino, ganador del Oscar en 2013 por La gran belleza.

En la serie que narra la historia del primer papa norteamericano, Pio XIII, personaje de ficción, ultraconservador, cercano al oscurantismo pero amado por todos, incluso por los pobres, Ramón García interpreta al cardenal Aguirre. Precisamente en su cuenta de Facebook compartió una imagen acompañado de otros actores, todos caracterizados como cardenales. "Con algunos colegas", escribió al pie de la fotografía sin ofrecer mayores detalles.

De esa manera, García nuevamente comparte roles con un destacado elenco internacional al que también se suma John Malkovich quien supuestamente encarna al nuevo pontífice. En tanto Sorrentino se encuentra nuevamente al frente de la producción. Se espera que el español Javier Cámara (Cardenal Gutiérrez) participe también la serie.

Como se recuerda, García viajó a Roma en 2015 invitado a ser parte de la serie de Sorrentino. Compartió escenas junto a Law y figuras cono Diana Keaton, entre otras. Su participación fue destacada al punto que el mismo Sorrentino así como Law lo felicitaron por su interpretación. El actor refirió que la experiencia fue extraordinaria en su carrera actoral.