Carlos Galdós fue avergonzado en vivo por oyente de Capital [VIDEO]

Carlos Galdós es uno de los conductores de Radio Capital más famoso y seguido por los oyentes, debido a sus ácidos comentarios con respecto a la coyuntura social y política; sin embargo, durante la última edición de su programa terminó avergonzado por una radioyente, quien no dudó en increparle por su actitud.

El conductor peruano fue sorprendido por una oyente que llamó a Capital para saludarlo, sin imaginar que también le revelaría en vivo un episodio que pasó con él cuando lo vio en la calle. Según la fanática, Galdós se encontraba caminando acompañado por las calles de San Isidro, y su actitud es muy distinta a la que refleja ante cámaras.

"La otra vez te vi con tu esposa en San Isidro. Tienes una cara de pot... Eres un payaso en todos tus shows, pero en la calle eres medio atorrantón, por ello no te cae Luis Miguel", dijo la oyente, quien no dudó en increparle en medio del programa. Carlos no logró controlar su nerviosismo al escuchar a su seguidora.

"Eres bien serio, no da ganas de saludarte", dijo la mujer que conversaba con Carlos; sin embargo, las cosas no quedaron allí, ya que continuó hablando sobre la forma de ser del conductor, quien muestra un personaje distinto frente a las pantallas.

"Lamento desilusionarte, así es mi cara. Soy chato y soy flaco", fueron las palabras de Carlos Galdós, quien fue tildado de "enano" por parte de la fanática, que arrancó las carcajadas de todos en el programa de Radio Capital.